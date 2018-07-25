Место занято! Горожане с ограниченными возможностями жалуются на ущемления прав со стороны здоровых водителей

Автолюбители с ограниченными возможностями всё чаще жалуются на ущемления прав со стороны «здоровых» водителей. Несмотря на увеличение штрафов и беспрерывно курсирующие эвакуаторы по городу, выделенные места на парковке заставлены, а подъезды с пониженными бордюрами перекрыты машинам без спецзнаков. Неравнодушные горожане на форумах делятся вопиющими историями и пытаются с помощью общественного мнения надавить на совесть.