Экстренные роды. Ночью из-за пожара в 40-ой больнице эвакуировали девять десятков рожениц

Чрезвычайное происшествие в екатеринбургском роддоме. В 40-ой больнице из-за ночного пожара эвакуировали 170 человек. Когда запахло жареным, у двоих пациенток принимали роды. На машинах реанимации их перевезли в другое отделение. Остальных молодых мам с младенцами разместили в столовой, где они и встретили рассвет. За всю историю больницы это первый подобный инцидент. Но паники удалось избежать — во многом благодаря недавним повсеместным учениям спасателей.