Екатеринбург въезжает в зону платной парковки

Депутаты Госдумы приняли законопроект, разрешающий муниципалитету пользоваться базами ГИБДД и получать данные о водителях

Пока же автомобилисты, по сути, могут оставлять машины на платных стоянках — бесплатно. ГИБДД не обязана передавать персональные данные нарушителей администрации Екатеринбурга, чем многие пользуются. Из-за этого последние полтора года паркоматы стоят без дела, а городской бюджет пополнился лишь на девять миллионов рублей. К слову, на установку и обслуживание специальных приемников потратили в шесть раз больше. Однако, и принятый закон оставляет нарушителям возможность маневра. Там не прописана цепочка передачи персональных данных от инспекторов — городу. Выписывать штрафы можно будет, когда регламент примут.

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