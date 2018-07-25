Екатеринбург въезжает в зону платной парковки

Пока же автомобилисты, по сути, могут оставлять машины на платных стоянках — бесплатно. ГИБДД не обязана передавать персональные данные нарушителей администрации Екатеринбурга, чем многие пользуются. Из-за этого последние полтора года паркоматы стоят без дела, а городской бюджет пополнился лишь на девять миллионов рублей. К слову, на установку и обслуживание специальных приемников потратили в шесть раз больше. Однако, и принятый закон оставляет нарушителям возможность маневра. Там не прописана цепочка передачи персональных данных от инспекторов — городу. Выписывать штрафы можно будет, когда регламент примут.