40 тонн декораций и бассейн вместо арены. В Екатеринбурге готовятся к премьере нового циркового шоу

В цирке забил фонтан: огромная струя в 27 метров бьет под самый купол. А сам манеж превратился в огромный бассейн — 70 тонн воды плещется на арене. Новое шоу — освежающий подарок екатеринбургским зрителям от цирка Никулина. Такая необычная водная конструкция — сложный механизм с несколькими сотнями форсунок. Шутка ли, с собой артисты привезли собственные фонтаны и водопады. И, конечно, животных