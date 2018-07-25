40 тонн декораций и бассейн вместо арены. В Екатеринбурге готовятся к премьере нового циркового шоу

Новое шоу — освежающий подарок екатеринбургским зрителям от цирка Никулина

В цирке забил фонтан: огромная струя в 27 метров бьет под самый купол. А сам манеж превратился в огромный бассейн — 70 тонн воды плещется на арене. Новое шоу — освежающий подарок екатеринбургским зрителям от цирка Никулина. Такая необычная водная конструкция — сложный механизм с несколькими сотнями форсунок. Шутка ли, с собой артисты привезли собственные фонтаны и водопады. И, конечно, животных

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