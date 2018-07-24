Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 будут продвигать известные уральцы

Попасть в команду смогут спортсмены, представители сферы искусств, политики, а также активные горожане. Константин Пудов возглавит продвижение заявки в регионах, а вот на международном уровне Екатеринбург уже активно продвигает член совета федерации Аркадий Чернецкий — сенатор входит в состав Федерального Оргкомитета. В гонке за ЭКСПО сейчас, пожалуй, самый напряженный этап — до решения международного бюро выставок остается всего несколько месяцев. Напомним, на право проведения выставки вместе с Уральской столицей претендуют Осака и Баку. Город-победитель будет назван 23 ноября.