В Екатеринбурге стартуют экзамены для будущих мэров

Конкурсная комиссия встретится с кандидатами лично

22 человека должны будут доказать серьезность своих намерений, чтобы продолжить участие в испытаниях. Следующий этап — предметное собеседование. В таком формате градоначальника выбирают после того, как по инициативе областного правительства в Екатеринбурге отменили прямое голосование за мэра. Нового главу будет назначать гордума, основываясь на рекомендациях специальной комиссии. Вчера состоялось ее первое организационное заседание. Участники рассмотрели документы всех 22-х претендентов на пост, а завтра будут решать, допустить ли их до собеседования. В итоге комиссия должна представить депутатам городской думы не менее двух кандидатов. Пока все этапы своеобразного экзамена проходят за закрытыми дверями. Это, по словам председателя горизбиркома, исключительно забота о личных сведениях претендентов.

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