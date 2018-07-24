Шедевры за стенкой: горожанка передала в дар музеям картины Петрова-Водкина и Кустодиева

Все они долгие годы хранились в обычной свердловской квартире

Горожанка передала в дар уральским и столичным музеям картины Петрова-Водкина, Кустодиева и Серебрякова. Полотна русских живописцев на всеобщее обозрение попали благодаря последней воли известной собирательницы искусства Казимиры Константиновы Басевич. Её внучка подарила Екатеринбургскому музею ИЗО и Третьяковской галерее почти три сотни доселе неизвестных произведений искусства. Все они долгие годы хранились в обычной свердловской квартире.

Также в разделе Культпросвет

Против лома есть приемы: в Екатеринбурге проходит фестиваль актуального искусства «Лом»
18.07.2018
Против лома есть приемы: в Екатеринбурге проходит фестиваль актуального искусства «Лом»
Не для слабонервных: на перевал Дятлова начнут водить экскурсии
14.06.2018
Не для слабонервных: на перевал Дятлова начнут водить экскурсии
Своя Европа: за Оперным театром появится новый памятник
17.07.2018
Своя Европа: за Оперным театром появится новый памятник
Лиза Монеточка в Екатеринбурге
25.06.2018
Лиза Монеточка в Екатеринбурге
Вчера
Шедевры за стенкой: горожанка передала в дар музеям картины Петрова-Водкина и Кустодиева