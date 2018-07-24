Горожанка передала в дар уральским и столичным музеям картины Петрова-Водкина, Кустодиева и Серебрякова. Полотна русских живописцев на всеобщее обозрение попали благодаря последней воли известной собирательницы искусства Казимиры Константиновы Басевич. Её внучка подарила Екатеринбургскому музею ИЗО и Третьяковской галерее почти три сотни доселе неизвестных произведений искусства. Все они долгие годы хранились в обычной свердловской квартире.
Шедевры за стенкой: горожанка передала в дар музеям картины Петрова-Водкина и Кустодиева
Все они долгие годы хранились в обычной свердловской квартире
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Шедевры за стенкой: горожанка передала в дар музеям картины Петрова-Водкина и Кустодиева