Под Нижним Тагилом из леса вывели пропавшего 10-летнего ребенка

Пытаясь найти дорогу домой, ребенок отошел от поселка на 13 километров. На поиски Степана Климашевского, так зовут потеряшку, отправились волонтеры-участники трех поисковых отрядов, сотрудники полиции и спасатели. Родственники сначала пытались найти Степана самостоятельно, но после нескольких часов безрезультатных поисков обратились в полицию. На место прибыли волонтеры из трех отрядов и сотрудники ОМОНа. Поиски продолжались всю ночь. Волонтерам удалось обнаружить след потеряшки, они установили, что он вышел к соседней деревне, но почему-то не стал туда заходить, а повернул обратно в лес. Это происшествие — повод еще раз вспомнить о простых правилах, которые нужно соблюдать каждому, кто собирается в лес. Особенно сейчас — в грибную и ягодную пору.