Не поделили дорогу: конфликт водителей на Тюменском тракте закончился стрельбой

По словам водителя, который вышел на обгон, пистолет в попутке достали в ответ на жест руками. Якобы недовольный этим автомобилист пошел на принцип — догнал опередившую легковушку и начал целиться в ее пассажиров. А потом и вовсе — пытался вытолкать с дороги. При этом в машине гонщика находились женщина и ребенок. В какой-то момент дама вылезла из окна и тоже начала обстреливать попутку. Водителю пострадавшей машины пришлось звонить в полицию, а через 50 километров обидчиков задержал патруль. У них изъяли пневматический пистолет, стрелявшая женщина пояснила, что якобы испугалась за ребенка. Мол, автомобилист провоцировал аварию.