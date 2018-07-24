Лежачие грузовики! На Серовском тракте столкнулись два цементовоза

Виновник ДТП не заметил знака, предупреждающего о сужении трассы

Все произошло перед поворотом на базу отдыха «Селен». На этом участке тракта меняют асфальт. На подъезде к нему стоят предупреждающие знаки о сужении трассы и об ограничении скорости. Однако, водитель цементовоза не обратил на них внимания и слишком поздно стал тормозить, заметив впереди многотонного коллегу. Машины столкнулись, после чего виновника отбросило на обочину, где стояли автомобили дорожных рабочих. Под цементовозом оказалась «Нексия» прораба, который незадолго до столкновения вышел из машины. Также в столкновении пострадали ВАЗ и Lexus. Они тоже были пустыми. В ДТП пострадал только водитель фуры — его выбросило из кабины при падении.

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Лежачие грузовики! На Серовском тракте столкнулись два цементовоза