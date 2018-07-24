Каникулы, опасные для жизни: МЧС следит за «дикими» пляжами

За это лето уже утонуло 16 человек, восемь из них дети

Жара на Урале поднимает и градус опасности: МЧС приводит неутешительную статистику. Погибших на воде за первую половину лета этого года больше, чем за весь летний период прошлого. Уже утонуло 16 человек, 8 из них дети. Все трагедии произошли в не санкционированных местах для купания. Чтобы взять ситуацию под контроль, спасатели наблюдают за отдыхающими не только с берега, но и с воздуха. Теперь в арсенале МЧС есть и квадрокоптеры. Первым делом облет совершают над дикими пляжами.

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Каникулы, опасные для жизни: МЧС следит за «дикими» пляжами