Как отремонтировать двор за счет государства

С 2017-ого в Екатеринбурге действует программа по благоустройству дворов, благодаря которой не только преображается придомовая территория, но и сплачиваются местные жители. Ведь решение о том, как должен выглядеть их двор принимают все соседи. И даже вкладываются рублем. Большую часть расходов на себя, конечно, берет федеральный и городской бюджеты. Но и Управляющая компания или ТСЖ должны профинансировать благоустройство. Тем ценнее для местных будут преобразования во дворе.