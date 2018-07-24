Как отремонтировать двор за счет государства

Программа по благоустройству действует с прошлого года

С 2017-ого в Екатеринбурге действует программа по благоустройству дворов, благодаря которой не только преображается придомовая территория, но и сплачиваются местные жители. Ведь решение о том, как должен выглядеть их двор принимают все соседи. И даже вкладываются рублем. Большую часть расходов на себя, конечно, берет федеральный и городской бюджеты. Но и Управляющая компания или ТСЖ должны профинансировать благоустройство. Тем ценнее для местных будут преобразования во дворе.

Также в разделе Город

Екатеринбург побил рекорд по количеству гостей
19.07.2018
Екатеринбург побил рекорд по количеству гостей
Вандализм или благоустройство? Напротив «Коляда театра» вырубили кусты
18.07.2018
Вандализм или благоустройство? Напротив «Коляда театра» вырубили кусты
Мужчина «приватизировал» общественный туалет
17.07.2018
Мужчина «приватизировал» общественный туалет
В сквере рядом с управлением железной дороги открыли барельеф
20.07.2018
В сквере рядом с управлением железной дороги открыли барельеф
Вчера
Как отремонтировать двор за счет государства