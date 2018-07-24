В очередь за просрочкой: горожане обнаружили свалку продуктов с истекшим сроком годности

Продуктовая корзина превратилась в мусорную. Выбор как в хорошем супермаркете: колбаса, яйца, молочная продукция. Целые КамАЗы продуктов питания с истёкшим сроком годности. И здесь разве что очереди не выстраиваются за бесплатной, хоть и немного с душком просрочкой. Поэтому и прикрыть эту продовольственную свалку нужно как можно быстрее, пока никто не отравился. Откуда просроченная еда выяснить легко — все реквизиты указаны на упаковках.