В очередь за просрочкой: горожане обнаружили свалку продуктов с истекшим сроком годности

Килограммы просроченной еды выбросили на пустыре по улице Коммунистической

Продуктовая корзина превратилась в мусорную. Выбор как в хорошем супермаркете: колбаса, яйца, молочная продукция. Целые КамАЗы продуктов питания с истёкшим сроком годности. И здесь разве что очереди не выстраиваются за бесплатной, хоть и немного с душком просрочкой. Поэтому и прикрыть эту продовольственную свалку нужно как можно быстрее, пока никто не отравился. Откуда просроченная еда выяснить легко — все реквизиты указаны на упаковках.

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В очередь за просрочкой: горожане обнаружили свалку продуктов с истекшим сроком годности