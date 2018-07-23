Ваш багаж задерживается. Из-за сбоя системы в "Кольцово" прилетели сотни чужих чемоданов и сумок

Где владельцы самостоятельно прилетевших в город сумок, сейчас выясняют

Тысячи бесхозных чемоданов. Из-за тотального сбоя учета на лентах аэропорта Кольцово оказался чужой багаж. Многие прибывшие в Екатеринбург пассажиры свои сумки тоже найти не могут. Вещи в Кольцово привозят с опозданием на пару дней, поэтому работники екатеринбургского аэропорта последние дни в буквальном смысле — сидят на чемоданах. Причиной неразберихи, говорят, стал компьютерный сбой на московском международном аэровокзале. Среди тех, кто летел стыковочным рейсом через Москву, пострадавших больше всего.

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Ваш багаж задерживается. Из-за сбоя системы в "Кольцово" прилетели сотни чужих чемоданов и сумок