В Екатеринбурге дело обманутых дольщиков дошло до суда

Пострадавшие уже вставали на колени перед зданием областного Минстроя, выходили на одиночные пикеты. Теперь люди рассчитывают на то, что их официально признают жертвами мошенничества. Обещанной квартиры Алена ждет уже три года. Когда-то на этом месте стоял ее дом — но здание девушка отдала застройщику в обмен на квартиру в новостройке. Строительство начали ударными темпами, но на полпути свернули — компания обанкротилась. Ни денег, ни квартир дольщики так и не получили.