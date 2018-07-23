В Екатеринбурге дело обманутых дольщиков дошло до суда

Люди ждут свои квартиры два года

Пострадавшие уже вставали на колени перед зданием областного Минстроя, выходили на одиночные пикеты. Теперь люди рассчитывают на то, что их официально признают жертвами мошенничества. Обещанной квартиры Алена ждет уже три года. Когда-то на этом месте стоял ее дом — но здание девушка отдала застройщику в обмен на квартиру в новостройке. Строительство начали ударными темпами, но на полпути свернули — компания обанкротилась. Ни денег, ни квартир дольщики так и не получили.

Также в разделе Криминал

Бандитские методы не в почете: коллекторы объяснили правила работы
17.07.2018
Бандитские методы не в почете: коллекторы объяснили правила работы
От армии не убежишь: военкомат нашел уклониста по статье в газете
27.06.2018
От армии не убежишь: военкомат нашел уклониста по статье в газете
Ударили по голове и пинали ногами: нападение на директора лифтовой компании
19.07.2018
Ударили по голове и пинали ногами: нападение на директора лифтовой компании
Наказали обидчиков: надзорные органы нагрянули к коллекторам
11.07.2018
Наказали обидчиков: надзорные органы нагрянули к коллекторам
Вчера
В Екатеринбурге дело обманутых дольщиков дошло до суда