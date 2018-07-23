Умри, но добеги. В выходные в городе прошла гонка героев

Участники не боятся ни грязи, ни непомерных нагрузок

Нормальные герои всегда идут в обход. Обычные, ну то есть чуть-чуть ненормальные — лезут в грязь, воду и канавы. В городе прошла «Гонка героев» — ежегодное массовое испытание на выносливость и весьма экстремальная проверка брезгливости. Официально забег называется командно-спортивной игрой. Устраивают его уже не первый год, и участвуют в ней как люди подготовленные, так и новички. Здесь ценится товарищеский дух, и более опытные участники помогают менее опытным.

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