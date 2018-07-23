Смертельный обгон. В аварии на трассе Пермь-Екатеринбург погибло пять человек, среди них трое детей

Момент аварии попал в объектив видеорегистратора. На кадрах видно, как водитель иномарки выезжает на встречную полосу и, видимо, поняв, что обогнать фуру не получится, пытается вернуться в свой ряд. Но маневр оказался неудачным. Машина ударилась о грузовик, и ее выбросило на встречку, где ехал лексус. Во внедорожнике в тот момент находилось трое мужчин — они серьезно не пострадали. А вот все пассажиры седана скончались на месте. Достать тела из искорёженного авто спасателям удалось с трудом.