Момент аварии попал в объектив видеорегистратора. На кадрах видно, как водитель иномарки выезжает на встречную полосу и, видимо, поняв, что обогнать фуру не получится, пытается вернуться в свой ряд. Но маневр оказался неудачным. Машина ударилась о грузовик, и ее выбросило на встречку, где ехал лексус. Во внедорожнике в тот момент находилось трое мужчин — они серьезно не пострадали. А вот все пассажиры седана скончались на месте. Достать тела из искорёженного авто спасателям удалось с трудом.
Смертельный обгон. В аварии на трассе Пермь-Екатеринбург погибло пять человек, среди них трое детей
Женщина за рулем иномарки пыталась обогнать фуру, но не рассчитала расстояние
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