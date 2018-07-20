Врачи Екатеринбурга провели уникальную внутриутробную операцию на головном мозге

Сложнейшие операции медики оттачивают на животных

Младенцу ставили страшный диагноз — гидроцефалия мозга, фактически, он был бы «растением» — говорят медики. Но малышу подарили вторую жизнь еще до начала первой. Екатеринбургские врачи сделали подобную операцию первыми в стране. Но до этого долго тренировались на овцах. Есть в институте и специальный симулятор, который позволяет отточить каждое движение.

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