Врачи Екатеринбурга провели уникальную внутриутробную операцию на головном мозге

Младенцу ставили страшный диагноз — гидроцефалия мозга, фактически, он был бы «растением» — говорят медики. Но малышу подарили вторую жизнь еще до начала первой. Екатеринбургские врачи сделали подобную операцию первыми в стране. Но до этого долго тренировались на овцах. Есть в институте и специальный симулятор, который позволяет отточить каждое движение.