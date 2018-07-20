В сквере у оперного театра начнется стройка

Проект предусматривает новые цветники, дорожки и фонтан

Это тот самый проект, который во время выборов президента — в ходе рейтингового опроса — горожане посчитали приоритетным для городского благоустройства. Городские власти уже определились с проектом. Он предусматривает новые цветники, дорожки и даже частично обнаженную натуру. К этому месту в Екатеринбурге невозможно привыкнуть. Сквер за Оперным театром меняется с завидной регулярностью. В частности, именно поэтому единого стиля у него нет. Пока. В ближайшие месяцы парк вновь преобразится.

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В сквере у оперного театра начнется стройка