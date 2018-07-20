В сквере рядом с управлением железной дороги открыли барельеф

Еще один сквер в Екатеринбурге обновили. У управления железной дороги сегодня открыли барельеф, посвященный этому виду транспорта. На массивном стенде в деталях изображена история становления свердловского участка: вехи, приложившие к этому руку государственные деятели и простые рабочие. Памятник поставили в сквере архитектора Бабыкина на Челюскинцев. От прошлого к будущему, на огромной стене отображены важнейшие этапы развития железной дороги: первый транспорт – паровоз Черепановых, первые железнодорожные пути между Санкт-Петербургом и Москвой. Есть на барельефе и достижения современности. Памятник получился внушительным — его площадь 92 квадратных метра. Его авторы — художник Сергей Титлинов и архитектор Александр Медведев — работали над ним в течение трех лет, теперь творцы предлагают железнодорожникам самим создать последний, четвертый стенд, изображающий будущее.