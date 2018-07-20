Североуральскую реку Калью вернули в мирное русло

Экологическое бедствие в северном городе случилось из-за прохудившегося русла Кальи. Бетонное дно дало трещину, там образовалась дыра шириной 10 метров — и потоки воды сомнительного качества смешались с артезианскими. Выбоину заделали, и сейчас в Североуральске промывают и дезинфицируют систему водоснабжения. Питьевую воду жителям продолжают выдавать — но уже не по 2 литра в одни руки, как в первые дни, а сколько необходимо. И хотя ситуация уже под контролем, исполняющему обязанности главы города вынесено представление прокуратуры. В его действиях нашли сразу два нарушения федерального законодательства.