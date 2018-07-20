На Среднем Урале скончалась первая жена Владимира Высоцкого

Изы Высоцкой не стало на 82 году жизни

Известно, что последний год Иза Константиновна боролась с тяжелой болезнью, но выходила на сцену до последнего — и строила планы на новый театральный сезон. Горожанам Иза Высоцкая хорошо известна. Она старалась бывать на всех памятных мероприятиях, посвященных знаменитому мужу. Они познакомились в 1956 году в школе-студии МХАТ, когда Высоцкий был студентом первого курса, а Иза — третьекурсницей. Спустя четыре года пара поженилась, еще через пять распалась. С 70ых Высоцкая служила в Нижнетагильском театре драмы. Там завтра пройдет символическое прощание с народной артисткой — ведь сама она не хотела публичной панихиды.

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