Дворы-убийцы: где не проедет пожарная машина

Люди почти без одежды оказались на улице города. Сегодня в аквапарке на улице Щербакова сработала пожарная тревога и несколько сотен человек, которые отдыхали в бассейнах и на водных горках, в чем были — в том и эвакуировались. По иронии на выручку купающимся сотрудники МЧС поехали прямо с показательной проверки пожарной безопасности. Огнеборцы рассказывали журналистам, как в огненной ловушке может оказаться целый дом, если около него припарковано слишком много машин.