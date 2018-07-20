Дворы-убийцы: где не проедет пожарная машина

Сотрудники МЧС провели рейд по пожарной безопасности жилых дворов

Люди почти без одежды оказались на улице города. Сегодня в аквапарке на улице Щербакова сработала пожарная тревога и несколько сотен человек, которые отдыхали в бассейнах и на водных горках, в чем были — в том и эвакуировались. По иронии на выручку купающимся сотрудники МЧС поехали прямо с показательной проверки пожарной безопасности. Огнеборцы рассказывали журналистам, как в огненной ловушке может оказаться целый дом, если около него припарковано слишком много машин.

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Дворы-убийцы: где не проедет пожарная машина