Борщевик выживает людей: на борьбу с ядовитым растением выходят целыми поселками

Как только не называют это растение — биологическое оружие, месть Сталина или зеленый захватчик. Все это про борщевик. Огромный зонтик, который растет по обочинам дорог, но в последнее время перебрался и в населенные пункты перешел в наступление. Атакует борщевик в солнечный день — оставляя на коже ожоги и впоследствии шрамы. Ну, а победить его, как оказалось, совсем не просто — над этим бьются и ученые, и простые жители.