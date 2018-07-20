Борщевик выживает людей: на борьбу с ядовитым растением выходят целыми поселками

Победить его, как оказалось, совсем не просто — над этим бьются и ученые, и простые жители

Как только не называют это растение — биологическое оружие, месть Сталина или зеленый захватчик. Все это про борщевик. Огромный зонтик, который растет по обочинам дорог, но в последнее время перебрался и в населенные пункты перешел в наступление. Атакует борщевик в солнечный день — оставляя на коже ожоги и впоследствии шрамы. Ну, а победить его, как оказалось, совсем не просто — над этим бьются и ученые, и простые жители.

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Борщевик выживает людей: на борьбу с ядовитым растением выходят целыми поселками