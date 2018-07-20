Белая ворона: на Сортировке попугай прибился к стае голубей

Такую «белую ворону» среди уличных птиц заметили жители Сортировки

Хохлатый пернатый в чужом семействе пока на птичьих правах — кажется скромным и напуганным. Именно поэтому горожане его жалеют — и пытаются подкормить. Однако в руки людям попугай не дается. Жмется к голубям, признавшим его своим. А вот сорок сторонится — это из-за того, что одна такая его совсем заклевала. В стае хохлатый пока на вторых ролях. Когда остальные едят, он скромно стоит в сторонке. А потом собирает крошки. Голуби его не прогоняют — видимо, уже оценили преимущества такого симбиоза: благодаря попугайчику их меню стало очень разнообразным. Он в свою очередь получил защиту. По словам орнитологов, именно в такой компании пташка не пропадет, если, правда, не подведет уральская погода.

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Белая ворона: на Сортировке попугай прибился к стае голубей