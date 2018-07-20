Альфонс из Первоуральска оставил мать-одиночку без квартиры

Светлана познакомилась со своим роковым мужчиной весной по пути в Екатеринбург, но романтической истории не вышло: молодой человек оказался мошенником и вытянул у девушки не только большое количество денег, но и самое дорогое, что у нее было (в имущественно, конечно, смысле). Как жертва ловеласа теперь собирает по кусочкам не только свое сердце, но и разграбленный быт, в сюжете.