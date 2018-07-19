В Екатеринбурге определились с судьбой оставшихся после Чемпионата стадионов

В наследство от Мундиаля Екатеринбургу достались 4 современные спортплощадки

К Мундиалю в городе подготовили 4 полноценные тренировочные площадки. Так получилось, что в сам чемпионат некоторые из них оказались не востребованы. Остается надеяться, что инвестиции не пропадут зря, и на новые поля выйдут пусть не лучшие футболисты мира, а подрастающие чемпионы — воспитанники детских секций.

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