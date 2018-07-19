Ударили по голове и пинали ногами: нападение на директора лифтовой компании

У Александра Мирасова сломаны пальцы рук и разбита голова

Неизвестные напали на директора лифтёрской компании. Это случилось неподалеку от его дома на Юго-Западе. Пострадавший уже обратился в больницу и полицию. Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников. Сам Мирасов не знает, кто мог организовать на него нападение. По словам руководителя «Средураллифт», конфликтов с партнерами — а среди них многие крупные управляющие компании города — у него не было. Впрочем, учитывая размах предприятия, спокойным этот бизнес назвать сложно. Особенно в условиях борьбы за первенство на коммунальном рынке Екатеринбурга.

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Ударили по голове и пинали ногами: нападение на директора лифтовой компании