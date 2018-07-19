Нетопорная работа: мастерица из Первоуральска создает деревянные скульптуры бензопилой

Марки сегодня собирают, кажется, немногие. Вышивку к популярным хобби тоже, пожалуй, не отнесешь. Какие увлечения носят массовый характер? На ум приходят йога, бег, что-то спортивное и с индустрией красоты, быть может, связанное. А есть и те, кто не идет проторенной дорогой и посвящает свободное время действительно редким вещам.