Нетопорная работа: мастерица из Первоуральска создает деревянные скульптуры бензопилой

Но ни одно дерево от ее творчества не пострадало

Марки сегодня собирают, кажется, немногие. Вышивку к популярным хобби тоже, пожалуй, не отнесешь. Какие увлечения носят массовый характер? На ум приходят йога, бег, что-то спортивное и с индустрией красоты, быть может, связанное. А есть и те, кто не идет проторенной дорогой и посвящает свободное время действительно редким вещам.

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Нетопорная работа: мастерица из Первоуральска создает деревянные скульптуры бензопилой