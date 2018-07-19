Неперелетная птица: екатеринбуржцы выхаживают сову со сломанным крылом

Завершения операции Татьяна ждала три часа. Говорит, за птицу переживала как за родного человека. Ведь ей грозила ампутация крыла. Благо, врачи смогли спасти кости и установили специальный фиксатор. Тяжелый железный механизм не дает сове поднять крыла и держит его в нужном положении. Буке — так назвали птицу — приспособление, конечно, не нравится. Впрочем, она, кажется, уже привыкла, как и к домашней обстановке. А вот чужих людей и домашних животных до сих пор недолюбливает — щелкает клювом. Впрочем, сидеть взаперти ей — кажется — осталось недолго.