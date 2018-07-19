Неперелетная птица: екатеринбуржцы выхаживают сову со сломанным крылом

На раненую пташку наткнулись за городом, но умирать не бросили

Завершения операции Татьяна ждала три часа. Говорит, за птицу переживала как за родного человека. Ведь ей грозила ампутация крыла. Благо, врачи смогли спасти кости и установили специальный фиксатор. Тяжелый железный механизм не дает сове поднять крыла и держит его в нужном положении. Буке — так назвали птицу — приспособление, конечно, не нравится. Впрочем, она, кажется, уже привыкла, как и к домашней обстановке. А вот чужих людей и домашних животных до сих пор недолюбливает — щелкает клювом. Впрочем, сидеть взаперти ей — кажется — осталось недолго.

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Неперелетная птица: екатеринбуржцы выхаживают сову со сломанным крылом