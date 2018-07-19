Городской пруд вновь обмелеет из-за реконструкции Макаровского моста

Городской пруд Екатеринбурга тоже обмелеет. Но в отличие от северных соседей, это не ЧП, а плановые работы. Уровень воды в акватории понижают ради реконструкции Макаровского моста. Строителям нужно получить доступ к опорным конструкциям переправы. Лишняя вода будет утекать постепенно — в течение трех дней. В общей сложности уровень понизится на метр. Горожане уже в предвкушении, какие грязные тайны Исети откроются взору на этот раз. В прошлом году на дне нашли даже человеческие останки.