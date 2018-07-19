Екатеринбург побил рекорд по количеству гостей

Уральская столица была площадкой проведения ЧМ-2018, ИННОПРОМа и Царских дней

А теперь минутка гордости за родной город. Екатеринбург этим летом побил рекорд – по количеству гостей. Что неудивительно, в июне и июле уральская столица была площадкой проведения сразу трех важнейших международных событий: Чемпионата мира по футболу, промышленной выставки ИННОПРОМ и Царских дней. В цифрах рекорд выглядит так. С начала лета Екатеринбург посетили, в общей сложности, 220 тысяч человек. Большая часть гостей – около 100 тысяч — это паломники, приехавшие почтить память семьи последнего российского императора. 70 тысяч человек прибыли на матчи чемпионата мира по футболу. Причем многие болельщики задержались в Екатеринбурге дольше планируемого. И, наконец, 50 тысяч визитеров приезжали на Средний Урал, чтобы посмотреть на чудеса науки и техники на выставке Иннопром.

Также в разделе Город

В Екатеринбурге начертили маршрут для гостей фестиваля «Царские дни»
12.07.2018
В Екатеринбурге начертили маршрут для гостей фестиваля «Царские дни»
Лучше поздно, чем никогда: в Екатеринбурге открыли купальный сезон
28.06.2018
Лучше поздно, чем никогда: в Екатеринбурге открыли купальный сезон
Мужчина «приватизировал» общественный туалет
17.07.2018
Мужчина «приватизировал» общественный туалет
Администрация приватизирует скандальные комбинаты питания
11.07.2018
Администрация приватизирует скандальные комбинаты питания
Вчера
Екатеринбург побил рекорд по количеству гостей