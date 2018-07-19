Екатеринбург побил рекорд по количеству гостей

А теперь минутка гордости за родной город. Екатеринбург этим летом побил рекорд – по количеству гостей. Что неудивительно, в июне и июле уральская столица была площадкой проведения сразу трех важнейших международных событий: Чемпионата мира по футболу, промышленной выставки ИННОПРОМ и Царских дней. В цифрах рекорд выглядит так. С начала лета Екатеринбург посетили, в общей сложности, 220 тысяч человек. Большая часть гостей – около 100 тысяч — это паломники, приехавшие почтить память семьи последнего российского императора. 70 тысяч человек прибыли на матчи чемпионата мира по футболу. Причем многие болельщики задержались в Екатеринбурге дольше планируемого. И, наконец, 50 тысяч визитеров приезжали на Средний Урал, чтобы посмотреть на чудеса науки и техники на выставке Иннопром.