ЧП в Североуральске: почему город остался без питьевой воды?

Прокуратура и следственный комитет выясняют, в чем источник бед жителей Североуральска. Там из-за аварии на реке Калья сложилась чрезвычайная ситуация с питьевой водой. Та, что течет из-под кранов, грозит отравлениями и гепатитом А. При этом привозное питье в дефиците: местные за него дерутся и отдают бешеные деньги продавцам. Между тем, как отчитываются областные власти, сейчас угрозы для населения нет. Автоцистерны отпускают воду в неограниченном количестве. Однако, русло Кальи, которая отравляет питьевые источники, до сих пор не восстановлено.