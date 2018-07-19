ЧП в Североуральске: почему город остался без питьевой воды?

Из-за аварии на реке Калья сложилась чрезвычайная ситуация с питьевой водой

Прокуратура и следственный комитет выясняют, в чем источник бед жителей Североуральска. Там из-за аварии на реке Калья сложилась чрезвычайная ситуация с питьевой водой. Та, что течет из-под кранов, грозит отравлениями и гепатитом А. При этом привозное питье в дефиците: местные за него дерутся и отдают бешеные деньги продавцам. Между тем, как отчитываются областные власти, сейчас угрозы для населения нет. Автоцистерны отпускают воду в неограниченном количестве. Однако, русло Кальи, которая отравляет питьевые источники, до сих пор не восстановлено.

Также в разделе Соседи

В Нижнем Тагиле 13-летнего подростка травмировали качели
12.07.2018
В Нижнем Тагиле 13-летнего подростка травмировали качели
Новый феодализм: в поселке под Екатеринбургом общая дорога стала частной
17.07.2018
Новый феодализм: в поселке под Екатеринбургом общая дорога стала частной
Забытые в Мурзинском: семья живет в заброшенном поселке
06.07.2018
Забытые в Мурзинском: семья живет в заброшенном поселке
Долой царя: жители Билимбая протестуют против памятника Николаю Второму
31.05.2018
Долой царя: жители Билимбая протестуют против памятника Николаю Второму
Вчера
ЧП в Североуральске: почему город остался без питьевой воды?