Вандализм или благоустройство? Напротив «Коляда театра» вырубили кусты

Эту территорию хотят превратить в уютный сквер

Газон напротив «Коляда театра» стал местом действия коммунальной драмы. На этом участке проспекта Ленина вырубили кусты. Для местных жителей это трагедия, а для общественников — благоустройство: эту территорию хотят превратить в уютный сквер. Среди главных действующих лиц этой истории — лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и уральский предприниматель. Именно они затеяли эксперимент с обустройством, планируют оборудовать здесь европейский газон.

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