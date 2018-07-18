Вандализм или благоустройство? Напротив «Коляда театра» вырубили кусты

Газон напротив «Коляда театра» стал местом действия коммунальной драмы. На этом участке проспекта Ленина вырубили кусты. Для местных жителей это трагедия, а для общественников — благоустройство: эту территорию хотят превратить в уютный сквер. Среди главных действующих лиц этой истории — лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и уральский предприниматель. Именно они затеяли эксперимент с обустройством, планируют оборудовать здесь европейский газон.