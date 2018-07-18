В Компрессорном ночью сгорело сразу два дома

Одна женщина выпрыгнула из окна второго этажа

В общежитии на Хвойной эвакуировали весь подъезд — 54 человека. Одна женщина выпрыгнула из окна второго этажа. Благо, жильцы подстраховали, растянув над землей плед. Хотя сами пожарные громко предупреждали: только не прыгайте из окон, всех спасем! Что и сделали. Эвакуировали местных и с помощью приставной лестницы, и выводили из квартир в специальных масках.

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