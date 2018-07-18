Социальная сеть для врачей: медикам скорой помощи выдали планшеты

Особое приложение объединяет все городские бригады

У врачей «Скорой помощи» появилась собственная социальная сеть. Не для развлечений, а сугубо для профессионального пользования. Особое мобильное приложение объединяет все городские бригады врачей и должно заметно ускорить и систематизировать помощь пациентам. Вся информация передается в электронном варианте. В планшете, который есть теперь у каждого врача, фиксируется все: от адреса больного до диагноза. Система даже сама вызывает участкового врача, если это требуется. Но что будет если интернет вдруг отключится?

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Социальная сеть для врачей: медикам скорой помощи выдали планшеты