Социальная сеть для врачей: медикам скорой помощи выдали планшеты

У врачей «Скорой помощи» появилась собственная социальная сеть. Не для развлечений, а сугубо для профессионального пользования. Особое мобильное приложение объединяет все городские бригады врачей и должно заметно ускорить и систематизировать помощь пациентам. Вся информация передается в электронном варианте. В планшете, который есть теперь у каждого врача, фиксируется все: от адреса больного до диагноза. Система даже сама вызывает участкового врача, если это требуется. Но что будет если интернет вдруг отключится?