Шампиньон тротуарный: на газонах Екатеринбурга выросли грибы

Откуда в мегаполисе взялись шампиньоны и можно ли их есть?

Это лето выдалось урожайным на… шампиньоны. Грибы, которые мы привыкли покупать в магазинах, теперь растут прямо на улицах города. И мы, в отличие от некоторых грибников, готовы поделиться местами для тихой охоты. Совершенно точно шампиньоны растут на Куйбышева за Шарташским рынком. Но только как эти грибы попали на городские газоны? У экспертов есть мнение на этот счет

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Шампиньон тротуарный: на газонах Екатеринбурга выросли грибы