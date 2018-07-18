Шампиньон тротуарный: на газонах Екатеринбурга выросли грибы

Это лето выдалось урожайным на… шампиньоны. Грибы, которые мы привыкли покупать в магазинах, теперь растут прямо на улицах города. И мы, в отличие от некоторых грибников, готовы поделиться местами для тихой охоты. Совершенно точно шампиньоны растут на Куйбышева за Шарташским рынком. Но только как эти грибы попали на городские газоны? У экспертов есть мнение на этот счет