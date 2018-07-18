Против лома есть приемы: в Екатеринбурге проходит фестиваль актуального искусства «Лом»

Правда, творения с прошлых фестивалей хранятся, где придется

Шедевральное применение нашли металлолому художники. Своими творениями они готовы растопить даже самые суровые сердца. Надо только прийти на фестиваль актуального искусства Лом, который стартует в центральном парке. И что только не идет в ход у мастеров — от автозапчастей до простых ржавых железок. А дальше фантазия, умелые руки и немного силы. Против лома есть приемы — творческие.

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Против лома есть приемы: в Екатеринбурге проходит фестиваль актуального искусства «Лом»