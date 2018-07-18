На Тюменском тракте автомобиль столкнулся с лосём

Водителям стоит быть осторожнее на загородных трассах. Дорогу могут перебегать… лоси. Один такой оказался на пути супружеской пары, направлявшейся в аэропорт Кольцово. От столкновения с животным женщина погибла на месте, ее муж в больнице. Все случилось на Тюменском тракте. Поздно заметив на дороге сохатого, водитель пытался затормозить, но безуспешно. Удар пришелся на пассажирское сидение, где находилось супруга. Ей не помогли ни ремни, ни подушки безопасности. Огромная туша животного буквально раздавила переднюю часть машины. Виновник аварии тоже погиб. Как оказалось, он перебегал трассу в неположенном месте — этот путь миграции не был отмечен дорожным знаком