Десятки екатеринбуржцев не могут найти свои посылки из-за смены индексов

Всего почтальоны пересмотрели в городе больше 20-ти индексов. Так что если вы ждете бандероль или посылку, на почте советуют проверить, где именно ее забирать. Сделать это можно в любом отделении, на сайте Почты России или позвонив на горячую линию. Беспокоиться не о чем разве что жителям академического — у них все индексы остались прежними. Впрочем, почтальоны успокаивают: отправления в любом случае найдут своего адресата.