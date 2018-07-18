Десятки екатеринбуржцев не могут найти свои посылки из-за смены индексов

Почта России накануне сменила индексы у многих домов

Всего почтальоны пересмотрели в городе больше 20-ти индексов. Так что если вы ждете бандероль или посылку, на почте советуют проверить, где именно ее забирать. Сделать это можно в любом отделении, на сайте Почты России или позвонив на горячую линию. Беспокоиться не о чем разве что жителям академического — у них все индексы остались прежними. Впрочем, почтальоны успокаивают: отправления в любом случае найдут своего адресата.

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Десятки екатеринбуржцев не могут найти свои посылки из-за смены индексов