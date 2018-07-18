А был ли подкуп? Прокуратура проверит нарушения на праймериз Единой России

В прокуратуру поступили десятки жалоб от горожан, которые обвиняют некоторых кандидатов в депутаты Гордумы в попытках подкупить избирателей. обращениях сказано, что в сомнительных кооперативах избирателям предлагали продуктовые наборы и скидки в обмен за голос в пользу нужного кандидата. Все что нужно было сделать — заполнить анкету, указав имя, фамилию, номер телефона и адрес по прописке. В общественной палате всерьез обеспокоились тем, в чьи руки могут попасть личные данные горожан. Поэтому и написали обращение в прокуратуру. Теперь общественники ждут масштабной проверки и надеются, что подобное не повторится на выборах в городскую думу. Напомним, они состоятся уже 9-го сентября.