То ли клумбы, то ли могилы: жителей Верхней Пышмы напугали цветники

Уж больно они похожи на те, что устанавливают на кладбищах

Траурному соседству жильцы дома совсем не обрадовались. Говорят: и форма, и цвет клумб сильно напоминают могильные холмы. Особенно задумка дизайнеров не понравилась пожилым людям. Ведь обычно они занимаются посадкой цветов у подъезда. Соседи уж было начали собирать подписи, чтобы клумбы демонтировали. Но коммунальщики спорить не стали — и убрали инсталляции с глаз долой. Вместе с цветами. Теперь на месте клумб лишь горы земли.

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То ли клумбы, то ли могилы: жителей Верхней Пышмы напугали цветники