То ли клумбы, то ли могилы: жителей Верхней Пышмы напугали цветники

Траурному соседству жильцы дома совсем не обрадовались. Говорят: и форма, и цвет клумб сильно напоминают могильные холмы. Особенно задумка дизайнеров не понравилась пожилым людям. Ведь обычно они занимаются посадкой цветов у подъезда. Соседи уж было начали собирать подписи, чтобы клумбы демонтировали. Но коммунальщики спорить не стали — и убрали инсталляции с глаз долой. Вместе с цветами. Теперь на месте клумб лишь горы земли.