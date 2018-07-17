Пенсионная реформа вызвала жаркие споры в Свердловском Заксобрании

Продлить рабочий век россиян они вынуждены, объясняют законотворцы. Ведь дефицит пенсионного фонда сегодня — почти сто пятьдесят миллионов рублей, он растет вместе с числом пенсионеров. Так, по статистике, на троих работающих россиян приходится два пенсионера. Если не повысить возрастную планку, уверены сторонники проекта, платить старикам вскоре будет нечем. А если закон примут, выплаты заметно возрастут.