Неуправляемый трамвай без водителя промчался по центру Екатеринбурга

Он гнал по проспекту Ленина без вожатого. Итогом такого побега стали как минимум двое пострадавших. Как выяснилось, трамвай проехал без водителя несколько кварталов. Вожатый вышел из кабины на перекрестке Гагарина и Блюхера — чтобы перевести стрелки. В этот момент транспорт покатился. Набирая скорость, трамвай доехал до проспекта Ленина, проскочив один перекресток на красный свет и чудом никого не задев. Затормозил он, лишь врезавшись во впереди идущий вагон. Как рассказывают очевидцы, водитель пытался догнать машину на попутке. Обстоятельства выясняются.
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