Мужчина «приватизировал» общественный туалет

Бизнес мужчина развернул у Драмтеатра. За посещение ввел собственный тариф — 20 рублей. Причем льготникам все же разрешил пользоваться кабинкой бесплатно. А всех недовольных отправлял искать другое место, чтобы справить нужду. Узнав о подозрительном туалете, администрация города направила туда инспекцию. Та заключила: брать деньги с горожан незаконно.