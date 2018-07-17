Бандитские методы не в почете: коллекторы объяснили правила работы

Исправить ситуацию и объяснить, что разговаривать с должниками можно не только с позиции силы, и вообще, что коллекторы — тоже люди, сегодня попытались представители долговых агентств. В народ они вышли после нашумевшего дела семьи Мухлыниных, которым неизвестные угрожали из-за долга по кредиту.