Бандитские методы не в почете: коллекторы объяснили правила работы

Взыскатели борются за деловую репутацию

Исправить ситуацию и объяснить, что разговаривать с должниками можно не только с позиции силы, и вообще, что коллекторы — тоже люди, сегодня попытались представители долговых агентств. В народ они вышли после нашумевшего дела семьи Мухлыниных, которым неизвестные угрожали из-за долга по кредиту.

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Бандитские методы не в почете: коллекторы объяснили правила работы