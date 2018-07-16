Спартанский быт: как в центре города живут паломники

Верующие съехались на «Царские дни» со всего мира

Крестный ход, который может стать самым массовым за всю свою историю, пройдет этой ночью с 16 на 17 июля. Чтобы присоединиться к нему, в уральскую столицу съезжаются паломники из разных уголков страны и из-за рубежа. Для них в сквере за «Космосом» разбили палаточный лагерь. Он может принять до трех тысяч человек, и пока до конца не заполнен. Все может измениться в ближайшие часы, так как многие верующие приезжают исключительно ради участия в шествии.

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понедельник 16 Июля 2018
Спартанский быт: как в центре города живут паломники