Спартанский быт: как в центре города живут паломники

Крестный ход, который может стать самым массовым за всю свою историю, пройдет этой ночью с 16 на 17 июля. Чтобы присоединиться к нему, в уральскую столицу съезжаются паломники из разных уголков страны и из-за рубежа. Для них в сквере за «Космосом» разбили палаточный лагерь. Он может принять до трех тысяч человек, и пока до конца не заполнен. Все может измениться в ближайшие часы, так как многие верующие приезжают исключительно ради участия в шествии.