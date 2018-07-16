Следственный комитет подтвердил подлинность останков семьи Николая II

Поставить точку в вопросе позволили результаты генетической экспертизы. Она подтвердила, что семеро из одиннадцати убитых, являются Романовыми. Их профили сравнили с кровью потомков. Однако следствие по уголовному делу о гибели Царской семьи не окончено. Сейчас ученые изучают две тысячи документов, в том числе новые свидетельства, найденные в зарубежных архивах и музеях. И пока окончательных результатов нет, церковь не торопится признавать царские останки.