Если тенденция сохранится, могут возникнуть серьезные проблемы со снабжением больниц донорской кровью и ее компонентами. На станциях переливания крови сезонность особенно заметна. По словам сотрудников, летом до них не доходит, в среднем, 15% доноров. Одни в отпуске, других на дачах. Вот и получается, что большинство кресел в процедурной свободны.
Дачный сезон обескровил станции переливая крови
Пока запасов хватает, однако центры приглашают доноров
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06.06.2018
понедельник 16 Июля 2018
Дачный сезон обескровил станции переливая крови