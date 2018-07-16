Дачный сезон обескровил станции переливая крови

Если тенденция сохранится, могут возникнуть серьезные проблемы со снабжением больниц донорской кровью и ее компонентами. На станциях переливания крови сезонность особенно заметна. По словам сотрудников, летом до них не доходит, в среднем, 15% доноров. Одни в отпуске, других на дачах. Вот и получается, что большинство кресел в процедурной свободны.