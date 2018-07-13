В Кольцово встретили патриарха Кирилла

С высоким визитом он прибыл на Урал впервые за пять лет

И Екатеринбург не конечная точка пребывания главы РПЦ. Впереди Синячиха и Алапаевск. С собой патриарх привез мощи великомученицы Елизаветы Федоровны. Их уже доставили в главный храм города. Прикоснуться к святыне и попасть на ночную службу желают десятки тысяч прихожан. Дух Царских дней витает повсюду. На самых оживленных улицах торгуют церковными свечками. Тем, кто соберется в Крестный ход, советуют брать самую большую — за 20 рублей.

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